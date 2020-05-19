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9:22   19 Мая 2020
Экономика

Чубайс прокомментировал обвал цен на нефть ковбойской поговоркой

Чубайс прокомментировал обвал цен на нефть ковбойской поговоркой

Российскому правительству следует свернуть с пути нефтезависимости, пересмотрев приоритеты государства. С таким мнением выступил председатель правления Роснано Анатолий Чубайс.

Произошедшее недавно обрушение цен на черное золото стало для РФ большим потрясением, поэтому политик советует Москве принять стратегическое решение, которое в будущем позволит стране уменьшит риски от подобных случаев. 

Чубайс на этот счет вспомнил известную ковбойскую поговорку: если лошадь сдохла, с неё надо слезать, — отметил он в интервью Forbes.

Основой для выхода РФ из кризиса, по словам председателя правления Роснано, должно стать развитие инновационной экономики. 

Цены на нефть ранее обновили месячные максимумы, а российская марка Urals впервые с марта перешагнула отметку выше 30 долларов за баррель.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #чубайс #нефть

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