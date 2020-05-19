Минтруд рассматривал вариант выделения части средств ФНБ для поддержки россиян

Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривало возможность выделения части средств из Фонда национального благосостояния для поддержки россиян в трудном положении. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил об этом в эфире передачи "Познер".

Вариант, чтобы просто раздать все средства, сформированные в последние годы как подушка безопасности, не рассматривался, однако прорабатывался вариант привлечения части ресурсов на решение текущих задач, отметил Котяков. Глава Минтруда сообщил, что ведомство рассматривало возможность выделения части средств из ФНБ для поддержки россиян, оказавшихся в наиболее трудном положении.

Министр отметил, что к наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан относятся семьи с детьми. Котяков напомнил о выплате ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до 16 лет.