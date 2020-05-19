Беглый боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

Военные США в Сирии сотрудничают с запрещенной на территории РФ террористической организацией ИГ и поэтому ведут себя как хозяева на чужой земле. Об этом рассказал беглый сирийский боевик Абу Хамзи.

Американцы с военной базы Эт-Танф в Сирии считают себя хозяевами на этой земле и сотрудничают с исламскими террористами, поэтому ведут себя, как короли, заявил беглый боевик. Абу Хамзи рассказал, что ему приходилось наблюдать на базе США порядка 30-40 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, которых тренировали американские военные.

Контингент США и их союзников незаконно присутствует на территории Сирии, которую американцы отказываются покидать и под предлогом борьбы с терроризмом занимаются расхищением сирийской нефти.

В декабре 2019 года Федеральное агентство новостей выпустило расследование о том, как США помогают "Исламскому государству" (организация запрещена на территории РФ). В материалах агентства также были приведены слова бывшего боевика Шерзода Хасанова, который рассказал про связь сотрудника "Новой газеты" Дениса Короткова с террористами.