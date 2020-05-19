Дональд Трамп поставил ВОЗ ультиматум

Американский президент Дональд Трамп требует от ВОЗ выполнение реформ. В противном случае США прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство в ней.

Трамп заявил Всемирной организации здравоохранения, что остановит ее финансирование и пересмотрит членство США, если ВОЗ не выполнит список реформ в 30-дневный срок, сообщает Федеральное агентство новостей. В списке требований "провести существенные изменения" и "проявить независимость от КНР".

В письме главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу Трамп объявил, что Белый дом провел собственное расследование относительно деятельности ВОЗ в период пандемии и принятых ей мер. Глава США сообщил, что подтвердились все догадки, о которых он говорил последние месяцы, а также вскрылись новые. ВОЗ работает неэффективно и выполняет просьбы Китая, считает американский лидер.