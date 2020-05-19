Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гидрометцентр дал россиянам благоприятный прогноз на июнь

Гидрометцентр дал россиянам благоприятный прогноз на июнь

 Американские ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19

Американские ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19
МИД Японии внес формулировку о Южных Курилах в доклад о дипломатии

МИД Японии внес формулировку о Южных Курилах в доклад о дипломатии

 Чубайс прокомментировал обвал цен на нефть ковбойской поговоркой

Чубайс прокомментировал обвал цен на нефть ковбойской поговоркой
Вассерман: РФ может «прорыть» канал имени Сталина между Канадой и Мексикой

Вассерман: РФ может «прорыть» канал имени Сталина между Канадой и Мексикой

 Леонков: на проект «убийцы спутников» РФ ответит «инспектором» и «Нудолью»

Леонков: на проект «убийцы спутников» РФ ответит «инспектором» и «Нудолью»
Гидрометцентр дал россиянам благоприятный прогноз на июнь

Гидрометцентр дал россиянам благоприятный прогноз на июнь

 Американские ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19

Американские ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19
МИД Японии внес формулировку о Южных Курилах в доклад о дипломатии

МИД Японии внес формулировку о Южных Курилах в доклад о дипломатии

 Чубайс прокомментировал обвал цен на нефть ковбойской поговоркой

Чубайс прокомментировал обвал цен на нефть ковбойской поговоркой
Вассерман: РФ может «прорыть» канал имени Сталина между Канадой и Мексикой

Вассерман: РФ может «прорыть» канал имени Сталина между Канадой и Мексикой

 Леонков: на проект «убийцы спутников» РФ ответит «инспектором» и «Нудолью»

Леонков: на проект «убийцы спутников» РФ ответит «инспектором» и «Нудолью»
8:24   19 Мая 2020
Политика

Дональд Трамп поставил ВОЗ ультиматум

Дональд Трамп поставил ВОЗ ультиматум

Американский президент Дональд Трамп требует от ВОЗ выполнение реформ. В противном случае США прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство в ней.

Трамп заявил Всемирной организации здравоохранения, что остановит ее финансирование и пересмотрит членство США, если ВОЗ не выполнит список реформ в 30-дневный срок, сообщает Федеральное агентство новостей. В списке требований "провести существенные изменения" и "проявить независимость от КНР".

В письме главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу Трамп объявил, что Белый дом провел собственное расследование относительно деятельности ВОЗ в период пандемии и принятых ей мер. Глава США сообщил, что подтвердились все догадки, о которых он говорил последние месяцы, а также вскрылись новые. ВОЗ работает неэффективно и выполняет просьбы Китая, считает американский лидер.

"Ясно, что ваши систематические ошибки в организации, в том числе и в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого", — пишет президент США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#китай #трамп #воз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...