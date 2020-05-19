Дональд Трамп поставил ВОЗ ультиматум
Американский президент Дональд Трамп требует от ВОЗ выполнение реформ. В противном случае США прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство в ней.
Трамп заявил Всемирной организации здравоохранения, что остановит ее финансирование и пересмотрит членство США, если ВОЗ не выполнит список реформ в 30-дневный срок, сообщает Федеральное агентство новостей. В списке требований "провести существенные изменения" и "проявить независимость от КНР".
В письме главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу Трамп объявил, что Белый дом провел собственное расследование относительно деятельности ВОЗ в период пандемии и принятых ей мер. Глава США сообщил, что подтвердились все догадки, о которых он говорил последние месяцы, а также вскрылись новые. ВОЗ работает неэффективно и выполняет просьбы Китая, считает американский лидер.
"Ясно, что ваши систематические ошибки в организации, в том числе и в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого", — пишет президент США.