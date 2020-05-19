Газета NYT опубликовала статью Хрипуна по поводу данных о смертности пациентов с COVID-19

Московские власти уверены в точности предоставляемых ими данных о смертности пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в письме главы Департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна, опубликованного в The New York Times (NYT).

Хрипун в своем письме опровергает утверждения о статистике смертности людей с коронавирусной инфекцией в России, которые прозвучали в статье издания NYT. Он подчеркнул, что в публикации не учли позицию Правительства Москвы, передает ТАСС.

В случае каждой смерти в столице проводится вскрытие тела для установки ее причины, отметил глава Департамента здравоохранения. Также он сообщил, что повышение общих показателей смертности — это естественно при распространении острых респираторных вирусных инфекций, из-за которых осложняются фоновые заболевания.

Другие государства показывают похожую картину, когда повышение значений общей смертности превышают количество скончавшихся людей с COVID-19, добавил Алексей Хрипун.

Ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором московские власти якобы утаивают настоящую статистику смертности пациентов с коронавирусом.