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 Число жертв с коронавирусом в Москве увеличилось на 71 человека за сутки

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6:27   19 Мая 2020
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Молодой человек открыл огонь из окна жилого дома в спальном районе Москвы

Молодой человек открыл огонь из окна жилого дома в спальном районе Москвы

Полиция задержала 21-летнего стрелка, палившего из окна многоквартирного дома в Москве. Личность преступника и его намерения пока не установлены.

Свидетелями дневной стрельбы стало множество соседей  парня, некоторые записали происходящее на видео. Один из очевидцев рассказал, что минут через 30 после первых выстрелов, у дома 26 на улице Малышева появились сотрудники СОБР.

Сначала они осматривали здание с земли, а после забрались на крышу девятиэтажки и попытались на веревках спуститься вниз, но позже отказались от этой затеи. Свидетель не сразу понял, что на улице стреляют, сначала подумал, что работает мусороуборочная машина или трактор, другие соседи также слышали очереди.

Полиция задержала юношу, правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все подробности случившегося, также передает телеканал "360". Личность и мотивы стрелка пока не установлены.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #стрелок #собр

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