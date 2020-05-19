Венесуэла отметила роль России в борьбе с коронавирусом в стране

Венесуэла благодарна России, Ирану, Китаю, Кубе и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за помощь в борьбе с распространением коронавируса. Такое заявление сделал глава венесуэльского Минздрава Карлос Альварадо.

Альварадо выступил на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он отметил, что Венесуэла получила поддержку от других стран во время пандемии. Отдельно он выделил Россию, Китай, Кубу, Иран, а также ВОЗ и ООН.

Также венесуэльский министр прокомментировал работу ВОЗ в сложившихся эпидемиологических условиях. Он добавил, что считает эффективными методы борьбы с коронавирусом председателя КНР Си Цзиньпина.

Альварадо добавил, что борьба с коронавирусом в Венесуэле была усложнена действиями США. Американские ограничения, введенные в против венесуэльцев, затруднили доступ страны к медицинским препаратам, передает ТАСС.