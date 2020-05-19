Празднование Ураза-байрама отменили в Кабардино-Балкарии из-за коронавируса

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии сообщило об отмене всех мероприятий в республике по случаю праздника Ураза-байрам из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице ДУМ в соцсети Instagram.

Муфтий Хазреталий Дзасежев объявил об отмене праздничной молитвы и всех мероприятий по случаю Ураза-байрама в ходе собрания раис-имамов республики. Он объяснил, что это вынужденная мера для защиты здоровья граждан. Религиозные деятели приняли это решение после консультирования с представителями регионального управления Роспотребнадзора.

Мечети в Кабардино-Балкарии в связи с мерами по предотвращению рисков инфекции закрыты с конца марта. Коллективные молитвы по пятницам и в священный месяц рамадан не проводятся, передает ТАСС.