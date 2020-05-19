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2:45   19 Мая 2020
Политика

Трамп назвал ВОЗ "марионеткой" Китая

Трамп назвал ВОЗ "марионеткой" Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является "марионеткой", выполняющей просьбы КНР, по мнению президента США Дональда Трампа.

Это уже не первый случай, когда Дональд Трамп утверждает, что ВОЗ ориентирована на Китай. Однако до сих пор он выражался более мягкими терминами. Также, по его словам, ВОЗ работала плохо в последнее время. 

Американский лидер сообщил, что не будет выступать с заявлением на Всемирной ассамблее здравоохранения, которую организовала ВОЗ. Трамп отметил, что он сделает заявление на тему здравоохранения в мире в ближайшем будущем.

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Автор: Юлия Яковлева
#дональд трамп #сша #кнр #воз

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