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1:48   19 Мая 2020
Политика

Монтян уверена, что неправильной истории украинских детей учат США

Монтян уверена, что неправильной истории украинских детей учат США

Составители украинских учебников пишут "откровенный бред", считает правозащитница и адвокат Татьяна Монтян. По ее мнению, к этому имеет отношение Вашингтон.

Современные украинские учебники могут навредить психологическому здоровью детей, считает Монтян. Она уверена, из-за того, что школьники часто пренебрегают учебой, им просто забить голову бредовыми мыслями, поэтому чем "безумнее бред, тем проще в него поверить", сообщает "ПолитЭксперт".

"Я очень рада, что мои дети плевали на эту учебу и не учились. Чем меньше дети учат этот бред, тем лучше для их психологического здоровья", — отметила правозащитница.

Монтян сравнила нынешние пособия с советскими учебниками, вспомнила, что тогда учителя старались обучить подростков "Евгению Онегину", сейчас же в школах на Украине не рассказывают даже элементарных вещей. Эксперт связала такую тенденцию с влиянием США, именно они, по ее словам, скорее всего пишут современные учебники и смеются над школьниками, которые верят в их небылицы.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #украина #учебники

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