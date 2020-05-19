Совфед предложил прописать госкомпании в регионах

Перенос главных офисов государственных компаний и министерств в регионы позволит укрепить бюджетны российских субъектов. Соответствующая инициатива была направлена Совфедом помощнику президента России Максиму Орешкину.

Пандемия отрицательно сказалась на темпе пополнения бюджетов регионов РФ. В Совфеде считают, что власти должны разработать дополнительные меры стимулирования финансовой активности субъектов страны. Одной из таких мер может стать перенос центров госкомпаний из столицы в регионы, передает "Парламентская газета".

Перенос таких компаний в регионы положительно скажется на жизни граждан, так как это стимулирует появление новых предприятий. Инициатива может улучшить демографическую ситуацию и сократить число переездов людей из регионов в Москву и Петербург.

Накануне, 18 мая, предложение было передано помощнику российского президента Максиму Орешкину. Сенатор Андрей Кутепов считает, что представленная инициатива положительно скажется на экономической и политической системах.