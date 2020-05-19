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1:03   19 Мая 2020
Общество

Число жертв с коронавирусом в Москве увеличилось на 71 человека за сутки

Число жертв с коронавирусом в Москве увеличилось на 71 человека за сутки

Москва потеряла еще 71 горожанина с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Всего смертность во время пандемии в столице достигла 1651 случаев. Это почти половина от общего числа жертв по России. Москва так и остается самым опасным регионом и принимает строгие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Жители столицы могут в ближайших поликлиниках бесплатно сдать анализы на наличие в организме коронавируса. В Москве также запустили программу по тестированию жителей на иммунитет к COVID-19. До 31 мая в городе действует строгий режим самоизоляции, москвичи передвигаются по электронным пропускам с масками на лице.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #жертвы

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