Российская колонна с гуманитарной помощью 16 мая вошла в город Камышлы, несмотря на противодействие США. Об этом сообщил специальный корреспондент ФАН Ахамад Марзук.

Россия в соответствии с заключенным между Москвой и Вашингтоном соглашением о деконфликтинге в Сирии заранее направила американской стороне запрос на проезд колонны с гумпомощью через территории северо-восточных провинций САР, оккупированные США. Вашингтон не поспешил с ответом, а в итоге не предоставил необходимого разрешения, аргументировав это невозможностью предоставить гарантии безопасности ввиду сохраняющейся активности "спящих" ячеек исламистских террористических группировок. Однако это не помешало военным России доставить жителям Камышлы гумпомощь.

Корреспондент Федерального агентства новостей отмечает, что российские военные при этом не нуждались в том, чтобы США обеспечили безопасность при прохождении конвоя. Военнослужащие РФ и сами способны защитить грузы помощи от нападения боевиков, в то время как американские военные не делают ничего для защиты сирийского населения, продолжая незаконно присутствовать на территории САР в целях расхищения нефти.