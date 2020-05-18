Вассерман: РФ может «прорыть» канал имени Сталина между Канадой и Мексикой

Россия не останется в стороне от посткарантинных «разборок» между Соединенными Штатами Америки и Китаем, так как ее не могут не принимать в расчет в любых международных спорах.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил политический консультант, политолог Анатолий Вассерман.

Отвечая на вопрос журналистов о том, с какими вызовами придется столкнуться нашей стране по окончании эпидемии коронавируса и как ей действовать, Вассерман напомнил, что теперь России в вину ставят союз с Китаем, а многие и вовсе полагают, что наша страна является для Пекина «силовой крышей».

«Например, известный аналитик Яков Иосифович Казаков (после эмиграции в Израиль принял фамилию Кедми) вообще открытым текстом сказал, что в случае силового давления на Китай Россия ему поможет, и что американцы это знают, — добавил аналитик. — Но во что это выльется в дальнейшем, чем кончатся американо-китайские переговоры, чем кончатся попытки Трампа восстановить собственное промышленное производство, — это я предсказать не берусь».

При этом он отметил, что Россия не сможет дистанцироваться от «разборок» между США и Китаем, и не останется в стороне.

«в стороне мы не останемся, хотя бы потому, что Российская Федерация сейчас единственная страна, которая способна прорыть канал имени товарища Сталина между Канадой и Мексикой. Соответственно, нас вынуждены принимать в расчет при любых международных спорах», — заключил Вассерман.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео, вернувшись из поездки в Израиль, заявил в интервью, что Вашингтон намерен объединить как можно большее количество стран, чтобы совместно призвать Китай к ответу за начало пандемии коронавируса. При этом глава Госдепартамента отметил, что Россия и США могут успешно совместно действовать, например, в сфере борьбы с коронавирусом, как они это делали ранее, оповещая друг друга о террористической угрозе.