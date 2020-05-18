Соловьев озвучил Украине условия по Донбассу 

Киев, который требует от Донбасса возвращения под свой контроль и ставит ему условия, даже близко не приблизился к тому положению, в котором он находился во время подписания минских договоренностей.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал российский телеведущий, журналист Владимир Соловьев.

«Каждый раз, когда я слышу эти сказки про Донбасс, о том, кто начал войну и прочее, скажите, какие города на территории Украины подверглись нападению со стороны Донбасса? – спросил журналист украинских экспертов. — Поэтому, когда вы что-то там «защищаете» – что вы защищаете?».

При этом он напомнил, что украинские войска оккупировали территорию Луганской и Донецкой областей, продвинувшись так далеко именно потому, что местные жители не могли поверить, что ВСУ будут с ними воевать, что их будут давить танками и бомбить. После того, как все это произошло, украинские власти несколько раз переписали Конституцию, лишили их родного языка, а теперь – приняв новый закон – и земли. Без жителей Донбасса Украина выбирала президентов и премьер-министров, а теперь им говорят – «возвращайтесь обратно», но куда им возвращаться?

«Вы даже близко не находитесь в том положении, в котором находились на момент подписания капитуляции Украины. Вы же изменили все законы, как вы хотите, чтобы они к вам вернулись?», — с возмущением спросил телеведущий.

Также Соловьев спросил у украинских гостей, совещались ли с жителями Донбасса, когда меняли украинскую Конституцию, когда издевались над образованием на русском языке и над самим русским языком? И сам ответил – нет, никто с ними не совещался по этим вопросам и по многим другим.