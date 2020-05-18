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 Президент Сирии объявил о новых выплатах сирийским студентам

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21:51   18 Мая 2020
Политика

Президент Сирии объявил о новых выплатах сирийским студентам

Президент Сирии объявил о новых выплатах сирийским студентам

Власти Сирии выделили деньги для поддержки студентов и семей, пострадавших от терроризма.

Башар Асад, президент Сирийской Арабской Республики, подписал указ о материальной поддержке студентов и семей, чьи родственники пострадали в ходе борьбы с террористическими формированиями, передает ФАН. 

Отмечается, что стипендии студентам включают в себя сразу несколько параметров: оплату обучения, общежития, а также расходы на транспорт. Кроме того, до конца учебы предусматривается освобождение от любых платежей. Программа правительства нацелена на увеличение количества специалистов различных специальностей — значительная материальная поддержка послужит катализатором желания молодых сирийцев получить качественное образование.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя инициативу сирийского правительства, отметил, что инициатива Асада по выделению субсидий стала очередным подтверждением его намерения восстановить страну, пострадавшую от террористов.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #асад

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