Власти Москвы отменили штраф за нарушение самоизоляции москвичке с инвалидностью

Выписанный москвичке Ирине Карабулатовой штраф за нарушение самоизоляции был признан ошибочным. Женщина на протяжении нескольких лет не встает с постели из-за проблем со здоровьем.

Ситуацию прокомментировал руководитель Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков. Он отметил, что штраф был признан недействительным, так как женщина не нарушала действующие в столицы ограничительные меры.

Жительница Москвы получила штраф за нарушение самоизоляции, которое она не совершала. Тогда она подала жалобу, которая была рассмотрена в приоритетном порядке. Московские власти оперативно разобрались в ситуации и аннулировали штраф, передает Агентство городских новостей "Москва".

Москвичам напомнили о приложении "Социальный мониторинг", которое было создано для людей с признаками COVID-19 и ОРВИ, проходящих лечение дома. Приложение с помощью геолокации позволяет отследить соблюдение режима самоизоляции москвичами, которые решили лечиться в домашних условиях.