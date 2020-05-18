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Власти Москвы отменили штраф за нарушение самоизоляции москвичке с инвалидностью

 Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил затяжные холода в Москове

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21:43   18 Мая 2020
Общество

Власти Москвы отменили штраф за нарушение самоизоляции москвичке с инвалидностью

Власти Москвы отменили штраф за нарушение самоизоляции москвичке с инвалидностью

Выписанный москвичке Ирине Карабулатовой штраф за нарушение самоизоляции был признан ошибочным. Женщина на протяжении нескольких лет не встает с постели из-за проблем со здоровьем.

Ситуацию прокомментировал руководитель Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков. Он отметил, что штраф был признан недействительным, так как женщина не нарушала действующие в столицы ограничительные меры.

Жительница Москвы получила штраф за нарушение самоизоляции, которое она не совершала. Тогда она подала жалобу, которая была рассмотрена в приоритетном порядке. Московские власти оперативно разобрались в ситуации и аннулировали штраф, передает Агентство городских новостей "Москва".

Москвичам напомнили о приложении "Социальный мониторинг", которое было создано для людей с признаками COVID-19 и ОРВИ, проходящих лечение дома. Приложение с помощью геолокации позволяет отследить соблюдение режима самоизоляции москвичами, которые решили лечиться в домашних условиях.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #штраф #самоизоляция

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