Цеков: у Украины есть только один вариант воссоединиться с Крымом

Киев может вечно играть на настроениях украинских националистов и избирателей, заявляя о «деоккупации» Крыма, но это никак не повлияет ни на крымчан, ни на Россию.

Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков, комментируя в беседе с ФБА «Экономика сегодня» разработанную Киевом стратегию «деоккупации» полуострова, которую ранее озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Передо мной на столе лежит документ, который подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием «Стратегия деоккупации Крыма», — заявил Кулеба, отметив, что после доработки документа будут проведены широкие консультации «с другими органами власти, и с внешними экспертами, и с общественностью».

При этом министр не раскрыл суть стратегии, но отметил, что процесс будет небыстрым.

Крымский сенатор в Совете Федерации Сергей Цеков, комментируя это заявление, отметил, что Киев подобными стратегиями пытается решить сразу две задачи.

Во-первых, заигрывают с националистами, взращиванием которых занимались последние тридцать лет.

«Сейчас это уже самостоятельные формирования, которые запугивают политиков, чиновников и даже президента. Именно они продвигают силовое решение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма. Киев осознанно с ними заигрывает», — подчеркнул сенатор.

Во-вторых, Киев решает электоральную задачу – именно на это направлены все его планы по «реинтеграции». По мнению Цекова, часть украинского населения, действительно, хотела бы возвращения Крыма, хоть и не верит, что это когда-нибудь произойдет.

«Эти люди проголосуют за любого, кто им пообещает «деоккупацию». А все без исключения украинские политики – популисты, раз есть запрос электората, они с удовольствием пообещают вернуть Крым в довесок со снижением цен на газ, повышением зарплат и другими традиционными посулами», — отметил политик.

Та стратегия, которую сейчас озвучил Дмитрий Кулеба, является не первой и не последней и впереди нас ждут еще десятки подобных планов по «реинтеграции» и «деоккупации», добавил Сергей Цеков. Каждый из этих планов провалится, подтвердив, что крымчане не хотят быть частью Украины и ничто не заставит их вернуться. Но для Киева эта тема давно стала частью внутренней политической игры, поэтому он никогда ее не оставит.