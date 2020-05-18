Кудряшов поддержал мнение ЛНА об освобождении пленных россиян штурмом

Террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии понимают язык силы, поэтому освободить похищенных россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана можно только штурмом тюрьмы "Митига".

Об этом в понедельник, 18 мая, заявил представитель Восточного Правительства Ливии в России Станислав Кудряшов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Собеседник агентства разделил мнение Ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, считающей, что освободить россиян из неофициальной тюрьмы "Митига" можно только штурмом.

Дело в том, что изолятором руководят террористы "правительства" ООН, которые не понимают ничего, кроме языка силы. Люди, которые незаконно удерживают Шугалея и Суэйфана, в действительности являются боевиками, им не знакомы законы госустройства.

Заявление ЛНА о том, что вызволить россиян из тюрьмы можно только штурмом, звучит жестко, но это действительно единственный способ, чтобы освободить ученых, считает Кудряшов.