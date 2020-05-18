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21:14   18 Мая 2020
Политика

Кудряшов поддержал мнение ЛНА об освобождении пленных россиян штурмом

Кудряшов поддержал мнение ЛНА об освобождении пленных россиян штурмом

Террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии понимают язык силы, поэтому освободить похищенных россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана можно только штурмом тюрьмы "Митига".

Об этом в понедельник, 18 мая, заявил представитель Восточного Правительства Ливии в России Станислав Кудряшов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Собеседник агентства разделил мнение Ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, считающей, что освободить россиян из неофициальной тюрьмы "Митига" можно только штурмом. 

Дело в том, что изолятором руководят террористы "правительства" ООН, которые не понимают ничего, кроме языка силы. Люди, которые незаконно удерживают Шугалея и Суэйфана, в действительности являются боевиками, им не знакомы законы госустройства. 

Заявление ЛНА о том, что вызволить россиян из тюрьмы можно только штурмом, звучит жестко, но это действительно единственный способ, чтобы освободить ученых, считает Кудряшов.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #Шугалей

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