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21:10   18 Мая 2020
Экономика

Профессор Сафонов не ждет изменений в накопительной пенсии из-за инициативы Минтруда РФ

Профессор Сафонов не ждет изменений в накопительной пенсии из-за инициативы Минтруда РФ

Министерство труда России представило предложение о новом принципе расчета выплат накопительной пенсии. Несмотря на инициативу, ситуация в сфере не поменяется, считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Законопроект ведомства учитывает, что в 2021 году размер выплат по накопительной пенсии уменьшится по сравнению с текущим показателем. При этом срок расчета увеличится до 22 лет — это обусловлено ожидаемым повышением средней продолжительности жизни в России. Однако на основополагающие правила это никак не повлияет, сообщил ФБА "Экономика сегодня" профессор Александр Сафонов.

Основные принципы работы накопительной пенсии сложились в 2014 году, с тех пор они не претерпели существенных изменений. Сегодня механизм накопления в этой сфере движется к логическому финалу — со временем в нем будет задействовано все меньше участников. Сегодня актуальной проблемой остается способность негосударственных пенсионных фондов эффективно распоряжаться средствами граждан и выполнять все свои обязательства в полной мере.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #пенсия #сафонов #минтруд рф

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