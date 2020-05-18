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21:09   18 Мая 2020
Общество

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил затяжные холода в Москове

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил затяжные холода в Москове

Аномально холодная погода над центральной частью России объясняется сформировавшейся над Гренландией воздушной массой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Воздушные массы, сформированные над Гренландией, сейчас находятся над центром европейской части России, отметил Вильфанд. В то же время центр циклона располагается над Баренцевым морем, а по его периферии перемещаются более холодные потоки воздуха, не очень сильно насыщенные ливнями, сообщает телеканал "360".

Ближайшую неделю погода будет примерно на четыре градуса ниже климатической нормы. Максимальная дневная температура воздуха составит 15 градусов по Цельсию, в то время как ночью термометры могут опуститься до нуля. В Москве и области возможен снег. Аномальный холод также зафиксирован в северо-западной и южной части страны.

Потенциально опасная погода ранее установилась в Москве и Подмосковье. Синоптики дали ей "желтый" уровень опасности, связанный с сильными порывами ветра. Предупреждение действует с 9:00 18 мая и будет актуально до 21:00 19 мая. Официальное сообщение разместило на своем сайте ГУ МЧС России по Москве.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #подмосковье #погода #гидрометцентр

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