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21:08   18 Мая 2020
Общество

Пивовары из РФ могут начать торговать крафтовым напитком онлайн

Пивовары из РФ могут начать торговать крафтовым напитком онлайн

Возможное ужесточение правил торговли алкоголем в России прокомментировал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Изменения ощутят примерно 15% производителей пивоваренной продукции, в том числе крафтового пива, отметил собеседник канала "360". Некоторые предприятия малого бизнеса либо закроются, либо переориентируются на что-то другое, предположил Павел Шапкин. 

Сейчас идет рассмотрение проекта легализации интернет-торговли пивом и вином, напомнил Шапкин. Такая инициатива нашла отклик в Минфине. Те точки продажи алкоголя, которые работали в жилых домах, закрываются, отметил глава Центра разработки национальной алкогольной политики. Однако они перейдут на другой формат обслуживания. Так, крафтовые пивовары могут перейти на торговлю онлайн.

Проект об ограничении торговли алкоголем под видом услуг общественного питания вносили на рассмотрение уже неоднократно. Вероятно, для торговых точек введут дополнительные ограничения и критерии. Возможно, бизнесменам придется озаботиться тем, чтобы площадь магазина составляла не менее 50 кв. метров.

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Автор: Борис Нестеров
#алкоголь #торговля #пиво

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