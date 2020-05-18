Минобороны РФ сообщило о 1635 военнослужащих с COVID-19

Число военнослужащих РФ с выявленным коронавирусом составляет 1635 человек. Среди курсантов и слушателей высших учебных заведений зарегистрированы 1175 пациентов, заявили в Министерстве обороны России.

Данные приведены по состоянию на 18 мая. Медики продолжают наблюдать военных — в тяжелой форме коронавирусная инфекция протекает только у двоих, шестеро находятся в состоянии средней тяжести, остальные практически не испытывают симптомов. Уже выздоровели и были выписаны 854 человека.

Четвертый самолет Минобороны РФ сегодня вылетел из Сербии в Россию. На его борту находятся военнослужащие, которые помогали сербским медикам бороться с пандемией коронавируса. На родину вернулись более 20 военных и семь единиц спецтехники. В выходные дни из Белграда в Россию прибыли еще семь бортов. Всего за это время вернулись 87 российских специалистов войск РХБЗ.