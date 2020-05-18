Проверка, инициированная спецпрокурором США Джоном Даремом, не приведет к уголовному делу в отношении экс-президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена, такое мнение выразил генеральный прокурор Уильям Барр.

Речь идет о проверке обстоятельств инициированной американскими спецслужбами слежки за избирательным штабом нынешнего американского президента Дональда Трампа и приписываемого РФ "вмешательства" в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Барра попросили оценить высказывания Трампа, обвинявшего Обаму и Байдена в "крупнейшем политическом преступлении".

"Я не ожидаю, что работа Дарема приведет к уголовному делу в отношении кого-либо из этих двоих", — цитирует Барра ТАСС.

В 2017 году должность генпрокурора США занимал Роберт Мюллер. Он расследовал якобы вмешательство РФ в выборы США. За два года он не смог найти доказательств подобного. Его расследование, на которое были потрачены деньги американских налогоплательщиков, завершилось провалом. Позже Мюллер признал свое поражение и ушел в отставку.

В марте 2020 года окружной суд Колумбии удовлетворил ходатайство американской прокуратуры о прекращении процесса в отношении российской компании "Конкорд". Соединенные Штаты обвиняли ее во "вмешательстве в выборы". После чего с компаний "Конкорд кейтеринг" и "Конкорд менеджмент и консалтинг", которыми владеет российский бизнесмен Евгений Пригожин, были сняты обвинения.

Когда Мюллер признал, что сговора Трампа и РФ не было, компания "Конкорд", которую безосновательно обвиняли во "вмешательстве", подала в суд как на Барра, так и на самого Мюллера. Барр и Мюллер нарушили УК округа Колумбия, считает адвокат компании предпринимателя Евгения Пригожина.

Бизнесмен потребовал возбудить уголовное дело в отношении ряда американских политиков, в том числе Обамы. Об этом следует из письма предпринимателя, адресованного Барру. Всего Барру были направлены два обращения Пригожина. В политических кругах США существует организованная преступная группа, уверен бизнесмен.

Теперь Ульям Барр хочет отвести подозрения от Барака Обамы и Джозефа Байдена. Он уверен, что проверка в их отношении не повлечет за собой уголовную ответственность для экс-президента и бывшего вице-президента, хотя расследование "вмешательства" РФ в выборы США оказалось самой настоящей фальсификацией.