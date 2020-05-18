Навальный надеется получить донаты школьников, снимая челленджи в TikTok

Блогер Алексей Навальный ради хайпа готов пойти на что угодно, "даже помочиться в собственные штаны", чтобы выполнить популярный челлендж социальной сети TikTok. Об этом заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Большинство пользователей соцсети TikTok (ТТ) — это молодые люди до 24 лет. Они любят смотреть оригинальные видеоролики, благодаря которым автор может легко прославиться. Приложение появилось два года назад, с каждым днем оно становится все популярнее. TikTok теперь используют даже медийные личности, чтобы повысить свой рейтинг.

Недавно активным подписчиком сервиса стал и Алексей Навальный. Правда, он еще не определился, как себя будет преподносить в этой соцсети, но уже успел заработать 150 тысяч лайков. Блогер Вадим Манукян в интервью с корреспондентом издания Nation News высказал мнение, что Навальный любит пиариться в новых молодежных течениях, так как молодежная аудитория — основной источник его донатов.

Совсем недавно стал популярным челлендж, в рамках которого молодые люди записывали видео, как мочатся в штаны. По мнению Манукяна, в этой теме Навальный мог бы успешно посоревноваться с другими пользователями.