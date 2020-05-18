Кудряшов: адвокат российских социологов дезинформировал РИА Новости под дулом пистолета

Адвокат Мухаммед Айяд, представляющий интересы похищенных в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, находится под угрозой террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Об этом в понедельник, 18 мая, заявил представитель Восточного Правительства Ливии в Российской Федерации Станислав Кудряшов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. Так он прокомментировал недавние противоречивые заявления Айяда.

По мнению Кудряшова, адвокат находится под угрозой боевиков. Он напомнил, что чиновники ПНС — это главари разрозненных бандформирований, поэтому любой человек, находящийся на подконтрольной триполитанской власти территории, уже не в безопасности.

В беседе с РИА Новости адвокат мог давать комментарии с пистолетом у головы, поэтому не исключено, что Айяд мог находиться под давлением террористов. Об этой ситуации необходимо говорить на всех международных площадках, считает собеседник ФАН.

Кудряшов призвал международное сообщество оказать влияние на ПНС, поскольку сейчас террористы пытаются легитимировать незаконное удержание россиян посредством СМИ. В течение года не было никаких обвинений, а сейчас появляются вбросы, что доказывает стремление ПНС обелить себя.