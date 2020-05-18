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20:29   18 Мая 2020
Экономика

Аналитик Дроздов отметил роль сделки ОПЕК+ в восстановлении спроса на нефть

Аналитик Дроздов отметил роль сделки ОПЕК+ в восстановлении спроса на нефть

Энергетическая сфера начинает восстанавливаться после серьезного удара, нанесенного ей пандемией коронавирусной инфекции. Причины оздоровления индустрии после обвала котировок назвал аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.

Второй квартал 2020 года демонстрирует повышенный энтузиазм инвесторов, вкладывающих средства в энергетические компании и их продукцию. Цена барреля нефти продолжает последовательно расти. Эталонная марка Brent демонстрирует подъем котировок, хотя совсем недавно ее стоимость находилась на планке ниже 20 долларов.

Результаты торгов на биржах зависят от информационного фона. Совсем недавно медиа по всему миру опасались затоваривания нефтехранилищ и грядущего нового обвала, но теперь их прогнозы изменились, рассказал эксперт NEWS.ru. Вероятно, главным драйвером роста стала сделка ОПЕК+. Действия стран соглашения продемонстрировали серьезность намерений, и теперь некоторые рынки опасаются не низкого спроса, а дефицита энергоресурсов.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #саудовская аравия #энергетика #цены на нефть

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