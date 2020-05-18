Леонков: на проект «убийцы спутников» РФ ответит «инспектором» и «Нудолью»

России и Китаю уже сейчас стоит оценить, какие программы они противопоставят японо-американскому «спутнику-инспектору», который позиционируется как «мусорщик», но сможет использоваться и для ликвидации спутников других государств.

Об этом в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя планы Японии по созданию нового подразделения вооруженных сил – отряда космической обороны, о котором ранее объявил министр обороны Японии Таро Коно.

По словам министра, отряд из 20 специалистов будет наблюдать за подозрительными спутниками и космическими объектами, и его главной задачей будет борьба с космическим мусором. В будущем численность специалистов в отряде планируется увеличить до ста.

Сегодня, 18 мая, данный отряд презентовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявивший, что формируемое подразделение космической обороны, которое тесно сотрудничает с США, предназначено для защиты от потенциальных угроз. По словам Абэ, конкуренты, занимаются разработкой ракет и технологий, и Япония должна защищаться от киберугроз и защищать свои спутники электромагнитных помех.

Как заявил Синдзо Абэ, у Японии есть опасения, что Россия или Китай могут попытаться уничтожить или отключить ее спутники, или попытаться вмешаться в их работу, именно для противодействия этому и создается миссия «Космическая сфера», полное развертывание которой ожидается в 2023 году. На космические проекты Кабмин страны выделил 50,6 миллиардов иен, то есть около 460 миллионов долларов. Также Абэ отметил, что японские Силы самообороны должны укреплять совместимость вооружений с американскими войсками, тем самым увеличивая свой потенциал и международную роль.

Комментируя эти заявления, Алексей Леонков отметил, что японские достижения в области космических технологий пока что достаточно скромные – своими силами Япония изготовила около десяти спутников, а также пыталась создавать космические ракеты, но по числу пусков она и рядом не стояла с Китаем, тем более с США и Россией. Однако, японцы тесно сотрудничают со Штатами, которые и отправили их спутники на орбиту своими ракетами.

Тем не менее, добавляет военный эксперт, Япония создает различные модули, которые ранее уже пристыковывались к МКС, то есть у нее достаточно амбициозные планы на околоземную орбиту.

«Пока японцы заявляли лишь об исследовательских программах, не сопряженных с военными. Но теперь, видимо, пришли к проекту двойного назначения и создают так называемый «спутник-инспектор» под видом борьбы с космическим мусором», — отметил Леонков.

По словам Леонкова, сейчас, действительно, проблема космического мусора является достаточно острой – вокруг нашей планеты вращается свыше десяти тысяч метеоритов и обломков старых искусственных спутников, которые могут навредить действующим космическим аппаратам.

«Все эти лишние объекты приходится учитывать и при запуске, и при работе новых аппаратов. Необходимо создавать специальные спутники, которые смогут взаимодействовать с мусором – складировать в своих отсеках или сталкивать в атмосферу, где обломки сгорят», — добавил эксперт, отметив, что ни одна страна пока что не работала в этом направлении.

Наблюдая за тем, как будет действовать Япония, и что она сможет сделать, по словам Леонкова, нельзя забывать, что от предполагаемого «спутника-мусорщика» до появления на орбите боевого аппарата всего один шаг.

«В реальности японо-американская программа может готовить «спутник-инспектор» для ликвидации аппаратов других государств. Так что уже сейчас России и Китаю предстоит оценить свои программы, которые они противопоставляют агрессии в отношении своих объектов в космосе», — подчеркнул он.

При этом эксперт напомнил, что США не скрывают своих планов милитаризировать космос путем вывода на орбиту различного оружия, способного атаковать как космические объекты, так и наземные. И похоже, что новая японо-американская программа не является мирной, она скорее похожа на аналог программы по созданию спутника-инспектора, способного похищать с орбиты чужие спутники, о которой в свое время говорил Рональд Рейган.

«Можно констатировать, что программы по созданию спутников-инспекторов для оказания своим объектам помощи на орбите существуют. И во всех странах, где они разрабатываются, на эти проекты наложен гриф максимальной секретности, — заключил Алексей Леонков. — Россия, безусловно, учитывает стремление США и их союзников доминировать в космосе и разрабатывает программы ответа. В том числе собственный «инспектор». Ирония в том, что «убийца спутников» может быть и эффективным уборщиком мусора с орбиты. Все зависит от того, как применять разработку».

Напомним, минувшей осенью глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал милитаризацию космоса самым опасным явлением в области международной безопасности нынешнего времени. По его словам, ВКС России могут ответить на планы американской стороны вывести оружие в космос.

«Только при поддержке из космоса можно добиться наибольшей эффективности действий вооруженных сил. Поэтому мы уделяем особое внимание данному направлению деятельности», — подчеркнул Шойгу, выступая на Сяншаньском форуме в Китае.

При этом министр подчеркнул, что у России уже есть действующее противоспутниковое оружие – ракетные комплексы С-500 и «Нудоль», а также обсуждается создание орбитальных аппаратов «Барс-М» и «Пион-НКС».