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20:16   18 Мая 2020
Общество

Майские праздники вскрыли проблему качества российских телевизионных сериалов 

Майские праздники вскрыли проблему качества российских телевизионных сериалов 

Ведущие телевизионные каналы России не смогли показать на праздничной неделе ни одного нового качественного сериала о Великой Отечественной войне.

В канун 9 Мая Первый канал устроил премьерный показ продолжения сериала "По законам военного времени", где непонятные "военные юристы" воюют с военными преступниками, НКВД и спецслужбами СССР. Ранее военные историки неоднократно писали, что в этом фильме нет правды. Однако сериал продолжают снимать ради рейтинга канала. 

"Россия 1" повторила довольно спорный фильм "Т-34", так как он популярен у молодого поколения. Получил продолжение сериал "Диверсант", который когда-то прославил актера Кирилла Плетнева, пишет "Литературная газета". Как отмечают критики, фильм получился неплохим благодаря профессиональной игре актеров Сергея Колтакова, Артема Алексеева и Ангелины Стречиной. Однако и он тоже оторван от "фронтовой правды".

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Автор: Кристина Мокроусова
#рейтинг #война #правда #сериалы

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