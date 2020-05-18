Майские праздники вскрыли проблему качества российских телевизионных сериалов 

Ведущие телевизионные каналы России не смогли показать на праздничной неделе ни одного нового качественного сериала о Великой Отечественной войне.

В канун 9 Мая Первый канал устроил премьерный показ продолжения сериала "По законам военного времени", где непонятные "военные юристы" воюют с военными преступниками, НКВД и спецслужбами СССР. Ранее военные историки неоднократно писали, что в этом фильме нет правды. Однако сериал продолжают снимать ради рейтинга канала.

"Россия 1" повторила довольно спорный фильм "Т-34", так как он популярен у молодого поколения. Получил продолжение сериал "Диверсант", который когда-то прославил актера Кирилла Плетнева, пишет "Литературная газета". Как отмечают критики, фильм получился неплохим благодаря профессиональной игре актеров Сергея Колтакова, Артема Алексеева и Ангелины Стречиной. Однако и он тоже оторван от "фронтовой правды".