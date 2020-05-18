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20:00   18 Мая 2020
Общество

Медики рассказали о последствиях чрезмерного потребления сахара

Медики рассказали о последствиях чрезмерного потребления сахара

Чрезмерная любовь к сладкому может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение питания нервных окончаний и набор лишнего веса, предупредили медицинские специалисты.

Кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, как сахар влияет на состояние сердца и сосудов. Из-за избыточного содержания глюкозы кровь начинает загущаться и оказывает огромную нагрузку на сосуды. Это вызывает задержку газообмена и нарушение питания клеток. В конце концов окисленные клетки умирают, что может провоцировать такие заболевания, как инфаркт, инсульт и атеросклероз.

Также чрезмерное потребление сахара вызывает нейропатию или даже полинейропатию. Застаивание крови происходит из-за нарушения питания нервных волокон. При запущенных случаях полинейропатии больным сахарным диабетом могут ампутировать конечности, предупредил Кондрахин.

Большое количество сладких блюд в рационе негативно влияет на метаболизм глюкозы. Человек может столкнутся с лишним весом, тремором, слабостью, потливостью и частыми позывами к мочеиспусканию.

В беседе с NEWS.ru диетолог Светлана Титова рассказала, как избежать подобных последствий. Во-первых, она порекомендовала отдать предпочтение домашней пище. Магазинные продукты чаще всего содержат много сахара для усиления вкуса. Также можно заменить сахар медом, стевией или сиропом агавы. Диетолог посоветовала обращать внимание на составы продуктов и покупать подсластители в магазинах правильного питания.

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Автор: Василий Пименов
#здоровье #питание #медицина

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