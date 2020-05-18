Васильев считает, что США хотят использовать РФ в своей борьбе с Китаем

Дружественный жест госсекретаря США Майка Помпео, заявившего, что Москва и Вашингтон могут успешно взаимодействовать в области борьбы с эпидемией коронавируса и борьбе с терроризмом, может обернуться для России неприятным сюрпризом.

Такое мнение в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев, комментируя недавнее интервью главы Госдепартамента США Майка Помпео изданию Washington Examiner.

Это интервью Помпео дал, вернувшись из поездки в Израиль, где он пытался оказать давление на руководство еврейского государства с целью ослабить его отношения с Китаем. Помимо Израиля, Штаты намерены настроить на противостояние с КНР и другие государства – Австралию, Бразилию, Индию, Японию. Все это делается для того, чтобы всем миром навязать Китаю издержки, понесенные многими странами из-за эпидемии коронавируса, так как, пот словам Помпео, лишь таким образом мир сможет выбраться из коронавирусного кризиса, заодно защитившись от рисков, которые якобы исходят от Китая.

По словам Помпео, Россия и США могут успешно совместно работать в области борьбы с эпидемией коронавируса нового типа. Также он напомнил, что в бытность его директором ЦРУ Москва спасла жизни многих американцев, передав Вашингтону информацию о подготовке теракта. А США, со своей стороны, предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге, добавил госсекретарь.

Комментируя его выступление, Владимир Васильев, заявил, что пессимистично смотрит на перспективы развития российско-американских отношений.

«Как только Соединенные Штаты Америки делают какого-то рода примирительные жесты, позже происходят негативные действия, резко ухудшающие двусторонние отношения, — отметил эксперт. — Поэтому подобного рода заявления можно назвать предвестником недружественных шагов, которые нам готовит Вашингтон. Какую конкретно сферу он может затронуть, на данный момент сказать сложно».

Также Васильев предположил, что Помпео вспомнил об успешном примере совместной работы РФ и США по предотвращению терактов в качестве стандартного жеста, а в основном его выступление касалось американской политики по отношению к Китаю.

«Обращение к теме о коронавирусе в условиях, когда именно Помпео считается главным рупором Вашингтона на антикитайском курсе, выглядит весьма подозрительно. Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы использовать российский фактор в качестве давления на Китай», — полагает профессор.

Штаты, по его словам, сейчас заняты формированием международной позиции, заключающейся в давлении на власти Китая, чтобы то провело расследование по возникновению коронавируса. К этой позиции, по плану Вашингтона, подключатся и европейские государства. Тем более, что об этом свидетельствуют уже сделанные заявления некоторых стран.

При этом, отмечает Васильева, Вашингтон считает, что обратиться к китайскому руководству напрямую с этим вопросом сможет только Россия.

«Поэтому Белый дом попытается использовать Россию как фактор, который теоретически может повлиять на позицию Китая и уговорить его быть более уступчивым по отношению к Западу. Другие государства подобных возможностей не имеют, — заявил эксперт. – Зная американский подход, можно сказать, что принцип давления пронизывает действия США к использованию России в качестве рычага в отношениях с Китаем. Именно этот мотив вкладывается в предложение дружбы, прозвучавшее из уст Майка Помпео».

В заключение Васильев добавил, что Москва своей деятельностью в информационном поле поддерживает Китай и американцы с ней в этом не согласны. Сейчас же, учитывая энергичные действия США, не ясно, как отреагирует Россия и не решит ли она в какой-то мере поддержать позицию Запада.