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19:27   18 Мая 2020
Технологии

Генпрокурор США назвал продукцию Apple угрозой нацбезопасности

Генпрокурор США назвал продукцию Apple угрозой нацбезопасности

Компания Аpple шифрует данные на своих устройствах так, чтобы они были доступны только владельцам, заявил генпрокурор США Уильям Барр.

Если пользователями продукции Аpple выступают преступники, это грозит опасными последствиями для общественной и национальной безопасности, подчеркнул Барр. Комментируя расследование вооруженного нападения на авиабазе во Флориде, он отметил, что на взлом смартфона злоумышленника, связанного с террористической группировкой, правоохранительные органы потратили целых четыре месяца, а производитель отказался помогать. Такая политика защиты персональных данных неприемлема.

Генпрокурор обсуждал проблему сотрудничества с крупными технологическими корпорациями, но найти компромисс им так и не удалось. Кроме того, он обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, якобы пытающимися организовать слежку за гражданами.

Власти Германии ранее предостерегли от использования мессенджера WhatsApp, так как с его помощью Facebook может получить IP-адрес, данные о местоположении и время отправки сообщений.

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Автор: Яна Либерман
#сша #защита персональных данных #apple #генпрокурор сша #барр

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