Путин примет участие в видеосаммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите стран Евразийского экономического союза.

Переговоры глав стран ЕАЭС пройдут 19 мая в видеоформате. Участие в саммите примет президент Российской Федерации Владимир Путин. Пять лидеров будут обсуждать вопросы интеграции в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Комплекс мер, который главы стран собираются рассмотреть, направлен на стабилизацию платежных систем и обеспечение макроэкономической устойчивости.

Ожидаемым итогом переговоров считается утверждение стратегии развития интеграционного объединения на ближайшие пять лет. В документе насчитывается 330 позиций, цель которых — укрепление интеграционных барьеров и снятие действующих преград.