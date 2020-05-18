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19:11   18 Мая 2020
Политика

Путин примет участие в видеосаммите ЕАЭС

Путин примет участие в видеосаммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите стран Евразийского экономического союза.

Переговоры глав стран ЕАЭС пройдут 19 мая в видеоформате. Участие в саммите примет президент Российской Федерации Владимир Путин. Пять лидеров будут обсуждать вопросы интеграции в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Комплекс мер, который главы стран собираются рассмотреть, направлен на стабилизацию платежных систем и обеспечение макроэкономической устойчивости.

Ожидаемым итогом переговоров считается утверждение стратегии развития интеграционного объединения на ближайшие пять лет. В документе насчитывается 330 позиций, цель которых — укрепление интеграционных барьеров и снятие действующих преград.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #саммит #еаэс

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