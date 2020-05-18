Депутат Федоров: фонд Немцова занимается разворовыванием западных денег

Накрутка голосов при выборе кандидатов на премию Фонда Бориса Немцова свидетельствует только о том, что за выбором якобы "смелого человека, защищающего свободу" стоит только денежный интерес, уверен депутат Госдумы Евгений Федоров.

Простым отмыванием денег назвал Федоров всю громкую историю, связанную с накруткой показателей во время голосования за кандидатов на премию и публичный отказ фонда Немцова признавать результаты опроса. По словам депутата, ни кураторы премии, ни ее участники никогда не отличались особой порядочностью, сообщает Федеральное агентство новостей.

Закон об иностранных агентах перекрыл возможность прямого финансирования российских либералов Западом, поэтому им приходится переходить на наличные деньги, подчеркнул Федоров. Премия Немцова — это один из таких инструментов. Депутат также отметил, что переход на кэш привел к ликвидации почти всей отчетности, что, в свою очередь, стимулировало либералов на разворовывание получаемых денег.

"В некоторых случаях, когда это делается наиболее нагло, то есть, даже не нагло, а когда воруют не те, кому разрешили воровать, возникают публичные скандалы", — уверен политик.

Таким образом вышестоящие в цепочке воровства элементы отсекают от "кормушки" других, которые мешают получать откаты или лишают привилегированных персон доступа ко всем средствам, подчеркнул Федоров. Вся шумиха вокруг премии фонда Немцова связана в первую очередь именно с попыткой убрать от источника финансирования "не тех" личностей, уверен парламентарий.

Срыв голосования также мог быть заранее спланированным актом со стороны "Новой газеты". Изданию ничто не мешало его аннулировать как только вскрылись факты манипуляций и накруток, однако этого сделано не было. Более того, пресс-секретарь "Новой" Надежда Прусенкова попыталась убедить россиян в честности голосования, но и это оказалось провалом.