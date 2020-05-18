Киевский суд повторно арестовал российское судно, добывающее песок в Крыму

С ходатайством об аресте российского судна выступило следственное управление Нацполиции.

Российский сухогруз Seabreeze по решению Киевского суда был арестован 16 мая. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Известно, что причиной ареста стала нелегальная добыча судном песка у крымского побережья в зонах Черного моря, которое является заповедной зоной. Материалы по данному делу рассматриваются департаментом по преступлениям, которые были совершены в период вооруженного конфликта.

Судно Seabreeze, которое принадлежит Trans Services Maritime, уже подвергалось аресту 16 июля 2018 года за нелегальную добычу ископаемых. Его наложил Приморский районный суд Одессы. Украинская сторона потребовала в качестве компенсации 5,2 миллиона долларов.