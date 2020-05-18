Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими

Максимальные за последние несколько лет объемы импорта в Россию белорусского бензина были зафиксированы по итогам апреля.

За весь 2019 год было поставлено 200 тонн продукта, а за один прошлый месяц — сразу 40,1 тысячи тонн, сообщает международное ценовое агентство Argus. Аналитики поясняют, что российским покупателям это топливо даже с учетом стоимости транспортировки железнодорожным транспортом обходилось дешевле (минимум на 500 рублей на тонну), чем продукция отечественного производства.

Дело в том, что регулирующие органы и нефтяные компании в прошлом месяце согласовали снижение до 30 июня нормативов обязательных биржевых продаж нефтепродуктов (с 10 до пяти процентов). Владельцы сетей АЗС решили сформировать запасы недорогого белорусского бензина, ожидая его подорожания после ослабления мер, введенных из-за пандемии COVID-19.