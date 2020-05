Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани

-Независимый аккаунт #prodoctorov ???? - Ваши отзывы, пожелания, комментарии ???? - По личным вопросам обращаться в direct ???? - Наш хештег на Ваших фото #prodoctorov ????‍⚕️????‍⚕️????????????????????????????♿️ #prodoctorov #коронавирус #выплаты #эпидемия #ссмп #скораяпомощь #абинск #абинскаяссмп #ожиданиереальность #самоизоляция #скораяпомощь???? #выплатыпрезидента

A post shared by Врачи и Медицина (@prodoctorov) on May 18, 2020 at 2:12am PDT