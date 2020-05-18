Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани

Провокация и попытка раскачать политическую ситуацию — так депутат Госдумы Иван Демченко отреагировал на видео-жалобу сотрудников «скорой» Абинской Центральной больницы. Краснодарские медики утверждают, что не получили обещанные президентом доплаты за работу с зараженными COVID-19 пациентами.

Ролик опубликовал telegram-канал «НеВыплаты». Парламентарий заверил корреспондента «Политики сегодня», что на видео изображены люди из больницы в станице Холмская, которые никак не контактировали с заболевшими.

Все краснодарские медики, работающие в больницах с зараженными, получают доплаты в полной мере. Это же касается бригад скорой помощи, которые выезжали к ковид-положительному больному, пояснил депутат.

«Врачи из этой поликлиники, которые брали тесты, два экипажа скорой помощи, получили выплаты. Людей на видео подогрели провокаторы. Врачи в колхозе, в станице, где-то не дослушали, не поняли постановления... Они не имеют отношения к "ковидным" больным. Все врачи, которые непосредственно занимаются зараженными, они свои выплаты получают», — объяснил депутат.

Демченко уверен: многие политические силы спекулируют на теме выплат медикам, чтобы раскачать политическую обстановку.

«Я член краевого штаба по борьбе с коронавиурсом. Мы направляем все силы и средства на борьбу с этой заразой. Все у нас под иголочку. Мы работаем, смотрим: где куда, кому, помочь. И не только на Кубани. К сожалению, в обществе есть провокационные силы, которые хотят раскачать политическую ситуацию. Тем более, в год выборов губернатора», — считает народный избранник.

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая раскритиковал ход предоставления медикам дополнительных выплат. Глава государства подчеркнул, что выплаты должны производиться за сам факт работы с зараженными COVID-19 пациентами, а не за время. Премьер-министр Михаил Мишустин пристыдил тех, кто пытался рассчитывать допвыплаты по часам или сменам.