Козюлин рассказал, почему экраноплан «Чайка» вызвал тревогу в США 

Российские экранопланы будут пользоваться большим спросом в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно они могут быть актуальны для Китая, который очень интересуется возможностью быстро и на большие расстояния перебрасывать войска по воде, учитывая конфронтацию с США.

Об этом Федеральному агентству новостей рассказал старший научный сотрудник Центра политических исследований, профессор академии военных наук Вадим Козюлин, комментируя публикацию в американском издании We Are the Mighty, эксперты которого описали создаваемый Россией многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка», который в материале назвали «морским монстром». В статье также говорилось, что разработчики нового гибрида самолета и корабля предлагают российскому Министерству обороны новое поколение экранопланов весом около 500 тонн, способных брать на борт сто военнослужащих в полной экипировке или девять тонн груза. Специально разработанные для «Чайки» двигатели позволят разгонять экраноплан до 450 километров в час, при этом двигаться он сможет не только по поверхности воды, но и по льду на расстояние до 5 000 километров.

По словам Козюлина, у нашей страны есть опыт производства подобной военной техники, например, экспериментальный ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь», поэтому «Чайку» можно будет увидеть «в металле» уже в текущем или в следующем году.

В 70-е годы ХХ века, американцы, впервые обнаружив советский экраноплан «Лунь» – совершенно не знакомое им транспортное средство, выглядевшее как гибрид корабля и самолета – окрестили его «Каспийский монстр».

«В СССР было несколько проектов экранопланов, разных размеров и назначения, система была отработана и проходила испытания. Жаль только с развалом Советского Союза технология умерла, хотя радует, что она возрождается», — добавил эксперт.

Китайские военные, по словам Козюлина, уже оценили перспективные разработки, а помимо них появления российских экранопланов с нетерпением ждут в других океанских, морских и островных государствах.

«Поэтому на такую технику будет особенный спрос в Азиатско-тихоокеанском регионе. Китай, Япония, я знаю, что Шри-Ланка была заинтересована и рассматривала вариант покупки такой техники, — заявил профессор. — Экраноплан — это очень хорошее транспортное средство, которое точно также отлично подойдет для решения военных задач».

Эксперт отметил, что экраноплан, это, по сути, военный корабль, способный выполнять и десантные операции, и ударные задачи. Он за короткое время преодолевает большие расстояния, доставляя в точку назначения большое число бойцов, которые окажутся там полной неожиданностью для возможного противника.