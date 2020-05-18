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18:28   18 Мая 2020
Общество

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян считают COVID-19 опаснее сезонного гриппа

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян считают COVID-19 опаснее сезонного гриппа

Результаты исследования на тему восприятия россиянами ситуации на фоне пандемии коронавируса предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 58% опрошенных жителей поделились мнением, что коронавирус опаснее сезонного гриппа. В столице так считают 64% горожан, отмечает ВЦИОМ. Из опрошенных 60% признались, что боятся того, что они сами или их родные заболеют коронавирусной инфекцией. 

В том, что меры, которые приняли власти для противодействия распространению COVID-19, достаточны, уверены еще 57% горожан. Отвечая на вопрос о своем отношении к общественной деятельности в сложившейся обстановке, 75% респондентов заявили, что считают ее значительной. 

Эпидемиологическая ситуация улучшается, такое мнение высказал президент России Владимир Путин. При этом угроза все еще присутствует, отметил российский лидер, выступая на совещании при участии властей Дагестана. Сложившуюся ситуацию полностью контролируют российские власти. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#опрос #вциом #пандемия #коронавирус

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