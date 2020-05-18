Минсельхоз РФ предложил упростить поставку продуктов с ГМО на российский рынок

Инициатива по упрощению ввоза на территорию России генно-модифицированной сои и ряда других кормовых культур была поддержана Минсельхозом РФ. Новые условия на рынке продукции обеспечат конкуренцию и развитие отечественной индустрии.

Правительство России постановило запустить механизм упрощенного ввоза иностранных ГМО-культур на территорию России, что вызвало полярные мнения у игроков сельскохозяйственного рынка. Некоторые компании полагают, что конкуренция с иностранными поставщиками угрожает рентабельности российского производства.

Изначальной задачей принятия нового указа являлась поддержка российского сельского хозяйства, заметили в профильном ведомстве. Появление на рынке генно-модифицированных продуктов для корма скота будет развивать животноводческую сферу и смежные производства. В стране будет формироваться конкурентная среда, что положительно сказывается на развитии рынка и его игроках. В связи с этим, сообщает "Российская газета", для отмены постановления в актуальных условиях нет оснований.