Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Федоров: фонд Немцова занимается разворовыванием западных денег

Депутат Федоров: фонд Немцова занимается разворовыванием западных денег

 Сочи подготовил пляжи для туристов и ждет отмашки из Москвы

Сочи подготовил пляжи для туристов и ждет отмашки из Москвы
Путин примет участие в видеосаммите ЕАЭС

Путин примет участие в видеосаммите ЕАЭС

 Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими

Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими
Морозов осудил попытку Чехии отстранить РФ от достройки АЭС «Дукованы»

Морозов осудил попытку Чехии отстранить РФ от достройки АЭС «Дукованы»

 ФАН: "МБХ" продвигает американские препараты от COVID-19 на российский рынок

ФАН: "МБХ" продвигает американские препараты от COVID-19 на российский рынок
Депутат Федоров: фонд Немцова занимается разворовыванием западных денег

Депутат Федоров: фонд Немцова занимается разворовыванием западных денег

 Сочи подготовил пляжи для туристов и ждет отмашки из Москвы

Сочи подготовил пляжи для туристов и ждет отмашки из Москвы
Путин примет участие в видеосаммите ЕАЭС

Путин примет участие в видеосаммите ЕАЭС

 Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими

Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими
Морозов осудил попытку Чехии отстранить РФ от достройки АЭС «Дукованы»

Морозов осудил попытку Чехии отстранить РФ от достройки АЭС «Дукованы»

 ФАН: "МБХ" продвигает американские препараты от COVID-19 на российский рынок

ФАН: "МБХ" продвигает американские препараты от COVID-19 на российский рынок
18:18   18 Мая 2020
Экономика

Минсельхоз РФ предложил упростить поставку продуктов с ГМО на российский рынок

Минсельхоз РФ предложил упростить поставку продуктов с ГМО на российский рынок

Инициатива по упрощению ввоза на территорию России генно-модифицированной сои и ряда других кормовых культур была поддержана Минсельхозом РФ. Новые условия на рынке продукции обеспечат конкуренцию и развитие отечественной индустрии.

Правительство России постановило запустить механизм упрощенного ввоза иностранных ГМО-культур на территорию России, что вызвало полярные мнения у игроков сельскохозяйственного рынка. Некоторые компании полагают, что конкуренция с иностранными поставщиками угрожает рентабельности российского производства.

Изначальной задачей принятия нового указа являлась поддержка российского сельского хозяйства, заметили в профильном ведомстве. Появление на рынке генно-модифицированных продуктов для корма скота будет развивать животноводческую сферу и смежные производства. В стране будет формироваться конкурентная среда, что положительно сказывается на развитии рынка и его игроках. В связи с этим, сообщает "Российская газета", для отмены постановления в актуальных условиях нет оснований.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сельское хозяйство #минсельхоз #гмо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...