Пандемия нового коронавируса оказалась очень удачным поводом для США, чтобы продолжить информационные атаки на российскую фармацевтическую отрасль и помочь собственным корпорациям заработать миллиарды долларов.

"МБХ Медиа" выпустило статью, заголовок и аннотация которой подводят читателей к мысли, что с поиском лучшего лекарства от COVID-19 у России "все очень плохо". При этом кандидат химических наук Илья Ясный рассказал, что российских пациентов лечат теми же препаратами, что и в других странах. У каждого из них есть свои побочные эффекты, но медики вынуждены идти на риск по всему миру, то есть название материала является обычной провокацией.

Далее "независимый эксперт" начал критиковать фармацевтическое законодательство РФ, ориентированное на поддержку отечественных компаний, создавая для них более лояльные условия при лицензировании препаратов.

Федеральное агентство новостей объясняет, что Ясный работает в фонде Inbio Ventures, привлекающем инвестиции для производителей в США и заинтересованном в максимально широком рынке. Сейчас российским больницам запрещено закупать иностранные лекарства, если есть отечественные аналоги, поэтому США пытаются изменить ситуацию, в том числе через СМИ. Главная цель такой кампании — пробить брешь в российских законах и продвинуть американскую фармацевтику.