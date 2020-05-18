Заммэра Москвы: власти вернут самозанятым 495 млн рублей налогов за 2019 год

Московские власти готовы вернуть самозанятым горожанам 495 млн рублей налогов, которые были уплачены в 2019 году. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Выплаты должны получить 194 тысячи человек, заплатившие в прошлом году налог на профессиональных доход. О возврате этого налога президент РФ Владимир Путин объявил 11 мая на совещании. Кроме того, самозанятые получат налоговый капитал в размере одного МРОТ. Его можно использовать для взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам в 2020-м.

На сегодняшний день власти активно прорабатывают максимально упрощенный способ возврата денежных средств, подчеркнул Ефимов. По данным на 1 мая текущего года, всего в российской столице зарегистрировано в качестве самозанятых граждан 275 тысяч человек. В общей сложности их налогооблагаемый доход составляет свыше 50 млрд рублей.

Режим ограничений на передвижение продолжает действовать на территории Москвы. Исходя из эпидемиологической обстановки, власти будут принимать решение о планомерном восстановлении работы всех предприятий и компаний.