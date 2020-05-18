Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Федоров: фонд Немцова занимается разворовыванием западных денег

Депутат Федоров: фонд Немцова занимается разворовыванием западных денег

 Сочи подготовил пляжи для туристов и ждет отмашки из Москвы

Сочи подготовил пляжи для туристов и ждет отмашки из Москвы
Путин примет участие в видеосаммите ЕАЭС

Путин примет участие в видеосаммите ЕАЭС

 Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими

Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими
Морозов осудил попытку Чехии отстранить РФ от достройки АЭС «Дукованы»

Морозов осудил попытку Чехии отстранить РФ от достройки АЭС «Дукованы»

 ФАН: "МБХ" продвигает американские препараты от COVID-19 на российский рынок

ФАН: "МБХ" продвигает американские препараты от COVID-19 на российский рынок
Депутат Федоров: фонд Немцова занимается разворовыванием западных денег

Депутат Федоров: фонд Немцова занимается разворовыванием западных денег

 Сочи подготовил пляжи для туристов и ждет отмашки из Москвы

Сочи подготовил пляжи для туристов и ждет отмашки из Москвы
Путин примет участие в видеосаммите ЕАЭС

Путин примет участие в видеосаммите ЕАЭС

 Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими

Апрельские поставки бензина из Белоруссии в Россию стали рекордно большими
Морозов осудил попытку Чехии отстранить РФ от достройки АЭС «Дукованы»

Морозов осудил попытку Чехии отстранить РФ от достройки АЭС «Дукованы»

 ФАН: "МБХ" продвигает американские препараты от COVID-19 на российский рынок

ФАН: "МБХ" продвигает американские препараты от COVID-19 на российский рынок
18:00   18 Мая 2020
Общество

Режим ограничений в Свердловской области сохранится до 25 мая

Режим ограничений в Свердловской области сохранится до 25 мая

Большая часть ограничительных мер, введенных из-за пандемии нового типа коронавируса, продлена в Свердловской области до 25 мая, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Начиная с 19 мая возобновится плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, продолжат работу все организации с медицинской лицензией (частные клиники, косметологии), при этом продолжит действовать масочный режим и обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет.

Анонсированное открытие магазинов, торговых центров, а также летних веранд ресторанов и кафе откладывается, учитывая вспышку COVID-10 в торговой сети "Красное & Белое", где положительные результаты теста получили 136 сотрудников. Однако Куйвашев напомнил, что людям уже разрешены прогулки в парках и занятия спортом при условии соблюдения санитарных норм. В общей сложности в Свердловской области выявлен 2861 случай коронавируса, шесть человек умерли от осложнений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#свердловская область #ограничения #куйвашев #пандемия #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...