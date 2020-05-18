Режим ограничений в Свердловской области сохранится до 25 мая

Большая часть ограничительных мер, введенных из-за пандемии нового типа коронавируса, продлена в Свердловской области до 25 мая, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Начиная с 19 мая возобновится плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, продолжат работу все организации с медицинской лицензией (частные клиники, косметологии), при этом продолжит действовать масочный режим и обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет.

Анонсированное открытие магазинов, торговых центров, а также летних веранд ресторанов и кафе откладывается, учитывая вспышку COVID-10 в торговой сети "Красное & Белое", где положительные результаты теста получили 136 сотрудников. Однако Куйвашев напомнил, что людям уже разрешены прогулки в парках и занятия спортом при условии соблюдения санитарных норм. В общей сложности в Свердловской области выявлен 2861 случай коронавируса, шесть человек умерли от осложнений.