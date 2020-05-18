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17:53   18 Мая 2020
Политика

Обвинения со стороны ПНС Ливии в адрес россиян стали реакцией на выход фильма "Шугалей"

Обвинения со стороны ПНС Ливии в адрес россиян стали реакцией на выход фильма "Шугалей"

Нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заставило адвоката похищенных российских социологов дезинформировать РИА Новости о выдвинутых против россиян обвинениях. Об этом сообщил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

В своем Telegram-канале руководитель Фонда защиты национальных ценностей отметил, что адвокат российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые незаконно удерживаются в ливийской тюрьме "Митига", сообщал ему о давлении со стороны ПНС.

"Он рассказал, что на него оказывается сильное давление, и работать дальше он не может. И его опасения можно понять: напомню, первого адвоката, того, что был у сына бывшего главы МИД Ливии Мухаммеда Треки, посадили, как и самого Треки", — приводит слова Малькевича Федеральное агентство новостей.

Из всей этой ситуации можно сделать вывод, что юриста заставили дезинформировать РИА Новости об "удовлетворительном" состоянии россиян, а также о том, что Генпрокуратура ПНС выдвинула против них обвинения.

Глава ФЗНЦ также считает, что заявления ПНС о "попытке вмешательства в выборы" надуманны, так как в Ливии нет ни закона о выборах, ни конституции.

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Автор: Яна Либерман
#малькевич #пнс ливии

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