Сочи подготовил пляжи для туристов и ждет отмашки из Москвы

Летний сезон приближается, а россиян беспокоит вопрос, где отдохнуть, если везде карантинные ограничения. Оказалось, что подготовка к курортному сезону в Сочи началась еще в конце марта и идет по плану, несмотря на COVID-19. В распоряжении туристов окажутся 190 пляжей, из которых 82 муниципальных и 108 санаторно-курортных, если снимут режим карантина.

Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина сообщила, что при условии стабильной эпидемиологической обстановки с 1 июня в городе откроют 65 санаторных пляжей.

«Они будут доступны только для отдыхающих санаториев. Для других будет море закрыто», — пояснила Батяйкина.

Как только ограничения снимут, все пляжи откроют, продолжила она и уточнила, что готовность пляжных территорий достаточно высокая, порядка 80-90 процентов. Главное — санитарная безопасность, соблюдение норм социального дистанцирования и безопасность на воде.

Старший государственный инспектор адлерского участка ГИМС ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Сокур отметил, что на каждом пляже специалисты выставят спасательные вышки и лодки, а также обозначат границы заплыва. По его словам, водолазы обработали морское дно около 60 процентов тех пляжей, которые планируется открыть 1 июня.

«Уже сейчас водолазы проводят очистку дна, ведется подготовка матросов-спасателей, пляжные территории проверяются с точки зрения безопасности», — добавил Сокур.

Сочинские санатории откроют для оздоровления и лечения граждан, но не для случайных посетителей, подтвердила начальник отдела информационного сопровождения министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Ксения Шатохина в комментарии «Политике Сегодня».