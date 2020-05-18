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17:39   18 Мая 2020
Общество

Беглов поздравил петербургских моряков с Днем Балтийского флота 

Беглов поздравил петербургских моряков с Днем Балтийского флота 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с Днем Балтийского флота военных моряков и всех, кто имеет отношение к этому празднику.

Беглов напомнил, что история памятной даты началась 18 мая 1703 года, когда в устье Невы Петр I захватил два боевых корабля Швеции. Губернатор рассказал, что сегодня Балтийский флот является неотъемлемой частью Северной столицы. Ведь уже более трехсот лет на "Адмиралтейских верфях" строят корабли, а в военных училищах учатся будущие морские офицеры.

Градоначальник отметил, что Балтийский флот не проиграл ни в одной войне. Сейчас в Кронштадте разрабатывается совместный проект с Минобороны РФ по исторической реконструкции города. Беглов поздравил командование и всех моряков с профессиональным праздником, сообщает издание "Невские новости".   

Глава города предложил повысить пособие по безработице до 6 тыс. рублей петербуржцам, которые потеряли работу до 1 марта из-за коронавируса. Он также поддержал инициативу перечислить в мае и июне по шесть тысяч рублей индивидуальным предпринимателям, которые пострадали во время пандемии. Если у них есть несовершеннолетние дети, то им перечислят еще три тысячи рублей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#праздник #беглов #балтийский флот

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