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Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

 "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"

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17:34   18 Мая 2020
Экономика

Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении денежных средств на производство тестов по диагностики коронавируса для зарубежных стран. Речь идет о поставках в страны Африки, Азии и Европы.

Правительство РФ выделило из федерального бюджета более 94 миллионов рублей на производство тестов для диагностики COVID-19. Средства пойдут на расходы научного центра "Вектор" и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Планируется сделать сотни тысяч тестов для последующей отправки за рубеж. В частности, поставки будут производиться в страны Африки, Азии и Европы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #африка #азия #COVID-19

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