Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении денежных средств на производство тестов по диагностики коронавируса для зарубежных стран. Речь идет о поставках в страны Африки, Азии и Европы.

Правительство РФ выделило из федерального бюджета более 94 миллионов рублей на производство тестов для диагностики COVID-19. Средства пойдут на расходы научного центра "Вектор" и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Планируется сделать сотни тысяч тестов для последующей отправки за рубеж. В частности, поставки будут производиться в страны Африки, Азии и Европы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.