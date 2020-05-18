"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"

Директор "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что проектно-изыскательские работы по газовой магистрали "Сила Сибири 2" начаты.

Миллер заявил, что предварительный технико-экономический анализ по проекту газопровода "Сила Сибири 2" закончен, и он переходит в стадию проектно-изыскательских работ. Глава корпорации подчеркнул, что новая магистраль, которая может стать базовым экспортным каналом российского газа, является технически сложным проектом. Расчетный объем поставок составляет 50 миллиардов кубических метров в год (ранее предполагалось 30 млрд куб. м), они будут идти и в Европу и в Азию. Китайские потребители будут получать голубое топливо через Монголию.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Миллер озвучил планы по объединению газопроводов Восточной Сибири с газовыми магистралями европейской части России.