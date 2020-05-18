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17:31   18 Мая 2020
Экономика

Сбербанк России озвучил предложение по закону об аренде недвижимости

Сбербанк России озвучил предложение по закону об аренде недвижимости

Расторгнуть коммерческий договор предлагается только тем малым и средним предпринимателям, доля аренды ТЦ которых не превышает 26%, сообщил вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.

Законопроект, расширяющий полномочия Кабмина РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции, в ближайшем времени будет рассмотрен во втором чтении. Об этом сообщают РИА новости.   

Документ также содержит нормы об особом порядке продления и расторжения договоров аренды недвижимости в 2020 году. В первом чтении была принята редакция, позволяющая арендаторам, чьи доходы сократились более чем на 50%, в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. Также было добавлено условие возврата арендодателем обеспечительного платежа.

Принятие закона в таком виде может вызвать негативную реакцию и отрицательное действие на торговую недвижимость, заявил Сергей Бессонов. По его словам, специалисты Сбербанка провели собственную аналитику, в результате которой выяснилось, что 74% арендной выручки ТЦ сформированы федеральными и международными брендами.

Таким образом 26% выручки формируются малым и средним бизнесом. Предложение Сбербанка заключается в том, чтобы разрешить этим компаниям выходить из арендных отношений, подытожил вице-президент Сбербанка.

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Автор: Илья Романович
#сбербанк #аренда #недвижимость

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