Россия разрабатывает «морского монстра» для охраны Севморпути

Разрабатываемый в России многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» вызвал беспокойство на Западе. Американское издание We Are The Mighty окрестило машину «морским монстром», вспомнив грозное существо из кинематографа, холодную войну и советский экраноплан-ракетоносец «Лунь».

«Годзиллу мы называем королем монстров, хотя во времена холодной войны в Каспийском море тоже было немного тесновато от чудовищ. Сейчас Россия строит нового каспийского монстра», — пишет портал о военной технике.

Птица невысокого полета

Экраноплан «Чайка» — это нечто среднее между легким катером и тяжелым самолетом. Машина развивает огромные скорости и летит на высоте всего несколько метров над водой. Такая близость к поверхности нужна для создания экранного эффекта — своеобразной воздушной подушки.

Если аппарат летит на небольшом расстоянии от водной глади, то при достижении большой скорости под ним образуется воздушный поток, который и называется аэродинамическим экраном. We Are The Mighty пишет, что этот эффект позволит «Чайке» разгоняться примерно до 500 километров в час.

Такие же характеристики имел советский экраноплан-ракетоносец «Лунь», предшественник «Чайки». Он разгонялся до 550 километров в час и нес на борту шесть противокорабельных ракет П-270 «Москит». В 90-х годах экраноплан получил прозвище «убийца авианосцев» за свою специализацию в уничтожении морских судов. «Лунь» отметился и в списке рекордов — экраноплан стал одним из самых крупных летательных аппаратов в мире.

Многофункциональный гибрид

В 2017 году исполнительный директор компании «Радар ММС» (занимается разработкой А-050 — прим. ред.) Иван Анцев отмечал, что «Чайку» можно будет использовать для решения абсолютно разных задач:

«[Экраноплан «Чайка»] может решать различные задачи — от грузоперевозок до спецзадач поиска и спасения, разведки и других. Это многоцелевая транспортная платформа, которая может быть применима во всех сферах жизнедеятельности и всеми ведомствами — от МВД, МЧС и Минобороны до Минтранса».

Если верить We Are The Mighty, российские военные инженеры планируют вооружить «Чайку» сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «БраМос». Военный эксперт, начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007–2009 годах Сергей Хатылев рассказал «Политике Сегодня», что сейчас точные характеристики «Чайки» засекречены, и назвать виды вооружения, которыми оснастят экраноплан, никто не может.

«Пока известно, что "Чайка" разрабатывается на основе советского "Луня". Какое там будет вооружение, это пока закрытая информация. Речь сейчас идет даже не об испытаниях, а пока только о разработке. Первоочередная цель такого экраноплана — борьба с авианосцами, с группировками кораблей. Значит и вооружение должно быть соответствующее», — подчеркнул Хатылев.

Экраноплан «Чайка» сможет разгоняться не только на воде, но и по льду или в ровной степи. Современные технологии позволят построить летательный аппарат, который помимо вооружения возьмет на борт еще сотню бойцов или девять тонн груза.

Помимо борьбы с крупными морскими судами, «Чайка» может нанести ощутимый удар и по наземным силам противника. По словам главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, «Чайка» будет применяться для патрулирования вод Черного и Каспийского морей, а также для обеспечения охраны Северного морского пути.